Mann von Straßenbahn erfasst

Nr. 0594

In der vergangenen Nacht erfasste ein Triebwagenführer mit dem Triebwagen einer Straßenbahn einen Mann auf den Gleisen in Johannisthal. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Zug der Linie 60 gegen Mitternacht zwischen den Haltstellen Sterndamm/Königsheideweg und Pietschker Straße unterwegs. Dabei bemerkte der Triebwagenführer einen auf dem Schienenstrang zwischen den Gleisen liegenden Mann. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung erfasste der Triebwagen den zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannten Mann, der noch am Ort verstarb. Zu den Bergungsmaßnahmen blieb die Unfallstelle für die Dauer von rund zwei Stunden gesperrt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrer der Straßenbahn, der einen Schock erlitt, in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens, insbesondere zur Identität des Mannes und zu den Umständen des Todes.