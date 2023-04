Ich packe meinen Koffer

Nr. 0592

Einsatzkräfte der Direktion 5 (City) nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Kreuzberg fest. Gegen 3.20 Uhr klickten bei dem 43-Jährigen die Handschellen in einem Kaufhaus am Hermannplatz, nachdem der dortige Sicherheitsdienst nach Alarmauslösung die Polizei alarmierte. Der Mann hatte sich zuvor Kleidung aus dem Kaufhaus zusammengesammelt und in einem Koffer verstaut, womit er sich davonmachen wollte. Der 43-Jährige, der offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) übergeben, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.