Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Erstmeldung Nr. 0563 vom 16. April 2023: Paar gerät mit Mann in Streit

Passanten alarmierten gestern Abend die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Nähe des S-Bahnhofes Mahlsdorf. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll eine 25-Jährige mit ihrem 38 Jahre alten Lebensgefährten gegen 18 Uhr eine Bushaltestelle an der Hönower Straße passiert haben, als die Frau aus einer Dreiergruppe heraus von einem 35-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt worden sein soll. Ihr Partner soll den Mann daraufhin zur Rede gestellt haben. In der Folge sollen das Paar und der 35-Jährige in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Dabei erlitt der 35-Jährige mehrere Schnittverletzungen am Rücken und an einer Hand sowie Verletzungen im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den alkoholisiert wirkenden Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 25-jährige und ihr Partner wurden leicht verletzt und lehnten eine Behandlung ab. Sie waren ebenfalls alkoholisiert. Bei freiwilligen Atemalkoholtests stellten die Einsatzkräfte bei dem Pärchen Werte von über 1,8 Promille fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Feststellung ihrer Personalien konnte das Paar seinen Weg fortsetzten. Die Ermittlungen zu der Beleidigung und den wechselseitigen Körperverletzungen dauern an.