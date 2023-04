Fremdenfeindlicher Angriff auf drei Jugendliche und ein Kind in Tram

Nr. 0590

Gestern Nachmittag kam es in Hellersdorf in einer Tram zu einem fremdenfeindlichen Angriff auf eine Gruppe weiblicher Jugendlicher und ein Kind. Die vier Freundinnen befanden sich gegen 15.30 Uhr in Hellersdorf in der Tram 18 in Richtung Riesaer Straße unmittelbar vor der Haltestelle U-Bahnhof Hellersdorf. Als die Tram kurz vor Erreichen der Haltestelle ins Stocken geriet, sei ein 15-jähriges Mädchen aus der Gruppe gestrauchelt und einem umstehenden Mann mittleren Alters wohl versehentlich auf den Schuh getreten. Jener Mann habe sie zunächst verbal angegangen und folglich beim Halt der Bahn an der Tramstation hinausgeschubst. Die 16-jährige Freundin der Angegriffenen habe den Unbekannten daraufhin gefragt, warum er die 15-Jährige geschubst hätte. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, welche in einer fremdenfeindlichen und beleidigenden Äußerung durch den Tatverdächtigen mündete. Überdies bespuckte der Mann das junge Mädchen mehrfach. Auch das 13-jährige Kind und die andere 15-Jährige wurden im Verlauf der Auseinandersetzung von dem männlichen Unbekannten mit Speichel und Worten diskriminiert. Kurz bevor sich der Tatverdächtige in Richtung U-Bahnhof entfernt habe, hätte er noch die Hand gegenüber der 16-Jährigen erhoben und ihr gedroht. Die Ausführung der Drohung konnte durch einen unbekannt gebliebenen Zeugen, welcher den Arm des Unbekannten ergriff, verhindert werden. Eine anschließende Suche durch Polizeikräfte verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.