Überfall auf Supermarkt

Nr. 0588

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend einen Mann in Wittenau fest, der verdächtigt wird, einen Supermarkt überfallen zu haben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat der 35-Jährige gegen 19.40 Uhr einen Supermarkt in der Oranienburger Straße und forderte den 24-jährigen Kassierer auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Er täuschte dabei vor, eine Waffe bei sich zu führen. Der 35-Jährige flüchtete mit dem Geld in Richtung Wittenauer Straße Ecke Eichhorster Weg. Der Kassierer und eine Zeugin im Alter von 47 Jahren, die angab, ebenfalls von dem Tatverdächtigen ausgeraubt worden zu sein, konnten den Mann ausführlich beschreiben. In der Nähe des Supermarktes nahmen die Einsatzkräfte ihn daraufhin fest. Er konnte von beiden Geschädigten sofort identifiziert werden. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Jedoch stand der Kassierer deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, so dass er vom alarmierten Rettungsdienst behandelt werden musste. Das erbeutete Geld konnte beim Tatverdächtigen sichergestellt werden. Der 35-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) für weitere Ermittlungen überstellt.