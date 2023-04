Mitarbeiter eines Abgeordneten bedroht, beleidigt und geschlagen

Nr. 0585

Heute Vormittag wurde in Neukölln ein Mitarbeiter eines Mitglieds im Abgeordnetenhaus von Berlin von einem unbekannten Täter angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 37-jährige Mitarbeiter gegen 12 Uhr in seinem Büro in der Schierker Straße und beobachtete den Mann, als dieser zum wiederholten Mal beim Vorbeilaufen am Wahlkreisbüro gegen die Fensterscheibe spuckte. Daraufhin stellte er den Mann zur Rede und wurde von ihm bedroht, beleidigt und geschlagen. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete der Täter. Aufgrund der gemachten Aussagen des Mannes ist von einer politischen Motivation auszugehen. Der Polizeiliche Staatsschutz übernimmt die weiteren Ermittlungen.