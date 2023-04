Einbruch in Einfamilienhaus – Jugendlicher wird bei Verfolgung der Täter verletzt

Nr. 0582

Gestern Nachmittag brachen drei männliche Tatverdächtige in Biesdorf in ein Einfamilienhaus ein. Nach bisherigen Ermittlungen kehrte die 41-Jährige Bewohnerin zusammen mit ihren Kindern gegen 15.20 Uhr nach Hause zurück, als sie dabei einen auf der Straße vor ihrem Haus am Hadubrandweg stehenden jungen Mann bemerkte. Als ihr 17-Jähriger Sohn den Unbekannten ansprechen wollte, sei dieser den Langer Weg herunter geflüchtet. Im gleichen Moment habe die Geschädigte auf ihrem Grundstück zwei weitere junge Männer entdecken können, die hinter das Haus geflüchtet sein sollen. Der jugendliche Sohn habe unmittelbar die Verfolgung aufgenommen. Einer der Täter, der gerade den Gartenzaun zum Nachbargrundstück Überklettern wollte, soll mit einer Schusswaffe auf den jugendlichen Hausbewohner geschossen haben. Der 17-Jährige erlitt durch verschossene Farbkugeln Verletzungen im Gesicht und an einer Hand. Der mutmaßliche Schütze flüchtete anschließend ebenfalls den Langer Weg entlang. Der zurückgebliebene dritte mutmaßliche Einbrecher soll dem 17-Jährigen, als dieser ihn festhalten wollte, noch mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben, sodass dieser ihn loslassen musste. Auch ihm gelang die Flucht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten 17-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen mehrere Räume des Hauses durchwühlt und Bargeld entwendet haben. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).