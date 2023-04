Wohnungseinbruch – Duo geschnappt

Nr. 0580

Gestern Nachmittag stellte eine 60-jährige Mieterin in Wilmersdorf einen Einbruch in ihre Wohnung fest. Zuvor sollen der Frau gegen 16.50 Uhr zwei Männer im Hausflur begegnet sein, die sie nicht kannte. Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern eines Einbruchkommissariates gelang es, die beiden 30-Jährigen noch in der Nähe festzunehmen. Bei sich hatten sie den Schmuck und das Geld der 60-Jährigen, sowie unterschiedliches Werkzeug. Die Einsatzkräfte brachten die beiden Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, wo sie dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurden.