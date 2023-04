Fußgänger angefahren und geflüchtet

Nr. 0579

Gestern Abend ist ein Fußgänger in Friedrichshain bei einem Unfall verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der 29-Jährige gegen 19.15 Uhr die Fahrbahn der Marchlewskistraße und kollidierte dabei mit dem Auto einer unbekannten Person, die damit auf der Marchlewskistraße in Richtung Comeniusplatz unterwegs war. In der Folge stürzte der Fußgänger und verletzte sich. Rettungssanitäter brachten den 29-Jährigen in eine Klinik, in der er stationär verbleibt. Die Autofahrerin oder der Autofahrer soll ohne anzuhalten vom Unfallort geflüchtet sein. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 übernommen.