Radfahrer bei Unfall verletzt

Nr. 0578

Bei einem Unfall gestern Nachmittag in Marzahn ist ein Radfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Opel die Landsberger Allee in Richtung Märkische Allee und bog rechts in die Alte Rhinstraße ab. Dabei erfasste er den 45 Jahre alten Radfahrer, der mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt brachten den verletzten Zweiradfahrer mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.