Auto gegen Leitplanke und Baum geprallt

Nr. 0576

In Friedrichshagen ereignete sich in der vergangenen Nacht ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 22.10 Uhr die Dahlwitzer Landstraße in Richtung S- Bahnhof Friedrichshagen. In einer Linkskurve im Einmündungsbereich Landstraße/ Mühlenstraße verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die dortige Leitplanke. Am Ende der Leitplanke rutschte der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn auf den Grünstreifen, wo er gegen einen Straßenbaum prallte. Der Baum fiel daraufhin um. Im weiteren Verlauf bewegte sich das unkontrollierte Fahrzeug mit den beiden Insassen über den dortigen Geh- und Radweg und kam letztendlich in dem dahinter angrenzenden Waldstück zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrer und sein 32-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrer aufgrund innerer Verletzungen sowie den Mitfahrer, der über Schmerzen am Knie klagte, in ein Krankrankenhaus. Der Mitfahrer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, der Fahrzeugführer wurde zur Behandlung stationär aufgenommen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.