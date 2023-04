Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch und Diebstahl aus Wohnung

Nr. 0574

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte in Prenzlauer Berg eine Frau fest, die versucht haben soll, in eine Wohnung einzubrechen und aus einer anderen Wohnung im selben Wohnhaus Gegenstände entwendet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte eine 45-Jährige Mieterin einer Wohnung in der Danziger Straße zunächst gegen 23 Uhr Geräusche aus dem Innenhof sowie anschließend ihr offenstehendes Küchenfenster fest. Kurze Zeit später bemerkte sie die von außen steckenden Wohnungsschlüssel an der Wohnungstür ihrer Nachbarn und klingelte bei ihnen, um sie darauf aufmerksam zu machen. Nachdem sie ihnen mitteilte, dass bei ihr versucht wurde einzubrechen, schauten die 33-Jährige und der 36-Jährige in ihrer Wohnung nach, ob etwas fehlte und bemerkten daraufhin den Verlust eines mit Geld gefüllten Portemonnaies sowie eines Smartphones.

Anschließend bemerkten die beiden eine ihnen verdächtig vorkommende Frau vor dem Haus sowie kurze Zeit später im Hinterhof und alarmierten die Polizei. Wenig später eintreffende Einsatzkräfte nahmen die Frau fest. Wie sich herausstellte, wurde die 25-Jährige bereits per Haftbefehl im Zusammenhang mit einem anderen Wohnungseinbruch gesucht.

Das mutmaßliche Diebesgut fanden die Polizistinnen und Polizisten im Hausflur in einem Kinderwagen sowie in einer Mülltonne auf dem Innenhof und gaben es der 33-Jährigen und dem 36-Jährigen zurück. Die Tatverdächtige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.