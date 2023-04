Nr. 0572

Gestern Nachmittag wurde eine unbekannte Frau in einem Wohnungsbordell in Friedrichshain leblos aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 75 Jahre alte Vermieter im Beisein eines 35-jährigen Bekannten das Bordell in der Weserstraße, fand die Frau und alarmierte die Polizei. Aufgrund der Auffindesituation wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Eine Obduktion wird heute durchgeführt. Die Ermittlungen hat die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.