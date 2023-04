Anwohner verhindern Diebstahl

Nr. 0571

Die Polizei wurde in der vergangenen Nacht zu einem versuchten Diebstahl nach Moabit gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Anwohner gegen Mitternacht auf drei Männer in der Berlichingenstraße aufmerksam, nachdem sie sägeartige Geräusche gehört hatten. Einer des Trios kniete neben einem Fahrzeug und hantierte mit einer Säge am Unterboden eines Autos. Als ein Zeuge die Männer ansprach, flüchteten sie. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe zwei Tatverdächtige fest. Die beiden Männer im Alter von 16 und 24 Jahren wurden für die weiteren Ermittlungen dem Polizeiabschnitt 27 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.