Autofahrer fährt Radfahrer an

Nr. 0569

Am gestrigen späten Nachmittag kam es im Stadtteil Marzahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Gegen 17.55 Uhr soll der 38-Jährige Autofahrer nach derzeitigem Kenntnisstand auf dem linken Fahrstreifen der Landsberger Allee, mit der Absicht in die Rhinstraße abzubiegen, bei Rot abstrahlender Ampel, in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Da zeitgleich die Fußgängerampel für die Landsberger Allee grünes Licht zeigte, passierte ein aus Richtung Friedrichsfelde Ost kommender 35-Jähriger Radfahrer diese Fußgängerfurt. Der 38-Jährige erfasste den Radfahrer mit seinem Wagen, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Er kam mit Verletzungen an der Schulter und einem Knie zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Mit den weiteren Ermittlungen ist ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) betraut.