Mann verletzt Polizeibeamten

Nr. 0567

Heute früh hat ein Mann in Kreuzberg einen Polizisten verletzt. Der 27-Jährige fiel den Beamten heute gegen 4 Uhr auf der Adalbertstraße auf, da er immer wieder auf die Fahrbahn trat, um vorbeifahrende Fahrzeuge durch Handzeichen anzuhalten. Die Autos mussten jeweils stark abgebremst werden, um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Auch gegenüber vorbeilaufenden Passanten habe er ein aggressives Verhalten gezeigt, indem er sie anrempelte und beschimpfte. Um dieses Verhalten zu unterbinden, sprachen die Polizisten den 27-Jährigen an. Während der Sachverhaltsklärung betrat er erneut die Fahrbahn und wurde von einem Polizeibeamten daran gehindert, indem er den Mann am Arm festhielt. Der 27-Jährige schlug dem Polizisten daraufhin mit der Hand ins Gesicht. Der Beamte erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht. Auf einer Polizeidienststelle wurde die Identität des Angreifers festgestellt, bevor die Einsatzkräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme gegen den 27-Jährigen an, da der Verdacht bestand, dass er berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Anschließend entschied ein Arzt die stationäre Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Abteilung. Der verletzte Polizist wurde ambulant in ein Krankenhaus behandelt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte übernimmt eine Polizeidienststelle der Direktion 5 (City).