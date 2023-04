Festnahmen beim Umladen von Drogen

Nr. 0566

Der Aufmerksamkeit eines Passanten ist es zu verdanken, dass gestern Abend in Moabit zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen werden konnten. Gegen 20 Uhr sah der Zeuge auf der Alice-Berendt-Straße Ecke Ingeborg-Drewitz-Straße einen Mann, der einen Pkw einparkte, den Ort verließ und wenig später mit einem weiteren Pkw zurückkehrte und diesen, Heck an Heck, zu dem ersten Fahrzeug abstellte. Der Mann soll sich abermals zu Fuß entfernt haben und kam wenig später in Begleitung eines etwas älteren Mannes zu den Autos zurück. Beide sollen dann mit Umladetätigkeiten von Kofferraum zu Kofferraum begonnen haben. Durch den Zeugen alarmierte Einsatzkräfte, nahmen wenig später die beiden Männer, Brüder im Alter von 30 und 35 Jahren, an den Fahrzeugen fest. Bei den Durchsuchungen der Brüder sowie deren Autos und Wohnungen fanden die Einsatzkräfte insgesamt etwa neun Kilogramm Cannabisprodukte, 90 Gramm Kokain, eine größere Anzahl von verschreibungspflichtigen Medikamenten in Form von Tabletten sowie Geld und beschlagnahmten alle Gegenstände. Die Festgenommenen wurden einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.