Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Nr. 0560

Gestern Morgen verlor ein Autofahrer in Friedrichsfelde die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach bisherigen Ermittlungen war der 78-Jährige kurz vor acht Uhr mit seinem Mitsubishi auf der Gensinger Straße in Richtung Alt-Friedrichfelde unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen geparkten Audi, indem ein 20-Jähriger saß. Der Audi wurde durch den Aufprall gegen einen ebenfalls geparkten Ford geschoben. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide zu medizinischen Behandlungen in Krankenhäuser. Während der 20-Jährige nach einer ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzungen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, verblieb der 78-Jährige zur stationären Behandlung. Er erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen. Eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer des Mitsubishi ergab einen Wert von rund 2 Promille. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).