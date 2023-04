Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Nr. 0561

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes nach Neu-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Welserstraße gegen 3.15 Uhr durch einen Rauchmelder geweckt und alarmierten die Feuerwehr. Eingetroffene

Brandbekämpfer evakuierten die 56-jährige Mieterin der Brandwohnung und löschten den Brand im Flur. Rettungskräfte brachten sie wegen einer Rauchgasintoxikation anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.