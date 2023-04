Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0559

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Steglitz alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war eine 39-jährige Frau gegen 10 Uhr auf einem Fahrrad auf dem Gehweg der Klingsorstraße gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Tochter, die in einem Kinderanhänger saß, unterwegs. Beim Überqueren der Fahrbahn auf einem Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung Dalandweg soll es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 71-jährigen Autofahrers gekommen sein, der auf der Klingsorstraße in Richtung Hindenburgdamm fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie zog sich Verletzungen im Bereich des Kopfes und der linken Körperseite zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt und wurde dem hinzugerufenen Vater übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).