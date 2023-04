Mann nach Brand tot aufgefunden

Nr. 0558

Nach einem Brand in einer Wohnung gestern früh in Hellersdorf wurde ein Mann tot aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen alarmierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Hellersdorfer Straße gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses. Einsatzkräfte der Polizei evakuierten fünf Personen aus der brandbetroffenen Wohnung. Die kurze Zeit später eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die übrigen Hausbewohner und löschten die Flammen. Ermittler eines Brandkommissariates des Landeskriminalamtes, welches die Ermittlungen zu dem Brand übernommen hat, fanden in dem Zimmer, in welchem der Brand ausbrach, den Leichnam eines Mannes, bei welchem es sich höchstwahrscheinlich um den 64-jährigen Bewohner des Zimmers handelt. Angehörige des Mannes wurden verständigt. Zur Klärung der Todesursache und der Umstände wurde ein Todesermittlungserfahren eingeleitet.