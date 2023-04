Mann attackiert Polizisten mit einer Axt

Nr. 0555

Ein 65-jähriger Mann griff gestern Abend in Spandau alarmierte Polizeibeamte mit einer Axt an. Gegen 19 Uhr alarmierte die Feuerwehr die Polizei zur Unterstützung zur Staakener Straße. Gegen den Tatverdächtigen lag ein Gerichtsbeschluss zur Unterbringung vor, welcher vollstreckt werden sollte. Daraufhin musste die Feuerwehr die Wohnungstür des Tatverdächtigen gewaltsam öffnen. Hinter der Wohnungstür stand der Tatverdächtigte mit einer Axt und holte zum Schlag auf die Einsatzkräfte aus, als sie die Wohnung betreten wollten. Nur durch den Einsatz eines Einsatzschildes konnten die Polizeibeamten den Angriff abwehren. Die Polizisten entwaffneten den 65-Jährigen und nahmen ihn fest. Es wurde niemand verletzt. Der 65-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Polizeidirektion 2 (West).