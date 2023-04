Überholmanöver endet mit Zusammenstoß

Nr. 0552

Gestern Abend kam es in Charlottenburg-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer nach einem Überholvorgang gegen einen parkenden Transporter stieß. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 43-jährige Mann gegen 21.40 Uhr auf dem Siemensdamm in Richtung Jakob-Kaiser-Platz. Dort nahm er einen Spurwechsel von dem äußerst linken Fahrstreifen auf den äußerst rechten Fahrstreifen vor und prallte anschließend gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Transporter. Seine 41-jährige Mitfahrerin erlitt durch den Unfall Verletzungen am Kopf und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der Unfallort blieb wegen der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr bis 1 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.