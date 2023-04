Autounfall mit Verletzten

Nr. 0551

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Neukölln. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 24-Jähriger in einem Pkw gegen 16 Uhr auf der Schillerpromenade in Richtung Herrfurthplatz und stieß an der Kreuzung zur Allerstraße mit dem von rechts kommenden Pkw eines 44-Jährigen zusammen, der in Richtung Oderstraße weiterfahren wollte. Nach dem Zusammenstoß geriet das Auto des 24-Jährigen auf die Mittelinsel, überfuhr ein Straßenschild und kam am dortigen Zaun eines Spielplatzes zum Stehen. Der Wagen des 44-Jährigen drehte sich durch den Aufprall, blieb auf der Fahrbahn stehen und der Fahrer erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der 24-Jährige stand deutlich unter dem Eindruck des Erlebten. Seine Schnittverletzungen am Arm und im Gesicht wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die beiden Mitfahrer des 24-Jährigen blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.