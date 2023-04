Senior bedroht Nachbar mit Schusswaffe

Nr. 0549

In Johannisthal bedrohte gestern Vormittag ein Senior einen Nachbarn mit einer Schusswaffe. Gegen 11.40 Uhr soll sich der 37-jährige spätere Bedrohte gemeinsam mit einer Nachbarin an einer Bushaltestelle am Sterndamm befunden haben, als sie dabei einen weiteren 85-jährigen Nachbarn zufällig sahen. Gemeinsam sollen die beiden beschlossen haben, den Senior wegen zurückliegender Streitigkeiten zur Rede zu stellen. In dem nachfolgenden Gespräch soll der 85-Jährige eine Schreckschusswaffe hervorgeholt und den 37-Jährigen damit bedroht haben. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen fest und beschlagnahmten die geladene PTB-Waffe sowie seinen mitgeführten sogenannten Kleinen Waffenschein.

Gegen 22.20 Uhr trafen die Nachbarn in der Springbornstraße erneut aufeinander und gerieten wieder in Streit. Nun habe der 85-Jährige seinem Nachbarn gedroht, ihn mit einem Sturmgewehr zu erschießen. Mit einer Durchsuchungsanordnung der Staatsanwaltschaft drangen daraufhin Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos in die Wohnung des 85-Jährigen ein. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Waffen und Munition gefunden und beschlagnahmt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 85-Jährige am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost).