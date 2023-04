Mutter und Söhne fremdenfeindlich beleidigt und bedroht

Nr. 0548

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung mit fremdenfeindlichem Hintergrund in die Beusselstraße nach Moabit alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befand sich eine 49-jährige Frau im Beisein ihrer beiden 15-jährigen Söhne gegen 23.30 Uhr auf dem Heimweg von einem Moscheebesuch, als sie von einer unbekannten Frau verfolgt, beleidigt und bedroht wurden. Die Familie flüchtete sich in den Flur ihres Wohnhauses, woraufhin die Tatverdächtige mehrfach mit der Hand gegen die verschlossene Tür schlug. Anschließend flüchtete sie in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.