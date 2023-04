Festnahmen nach versuchtem Einbruch

Nr. 0543

Die Polizei wurde heute früh zu einem versuchten Einbruch in eine Firma nach Wilmersdorf gerufen. Ein Anwohner alarmierte gegen 3.20 Uhr die Polizei in die Nikolsburger Straße, nachdem er lautes Gepolter auf dem Hausflur des Mehrfamilienhauses gehört hatte. Eintreffende Zivilkräfte des Abschnitts 26 nahmen drei junge Männer im Alter von 20, 24 und 25 Jahren in der Nähe des Wohnhauses fest. Das Trio steht im Verdacht, dass es die Tür der Firma im Erdgeschoss gewaltsam öffnen wollte. Entsprechende Spuren wurden festgestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.