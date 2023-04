Nr. 0542

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw gegen 13.50 Uhr die Güntzelstraße vom Hohenzollerndamm kommend. Als der Fahrer nach rechts auf einen Parkplatz abbog, stieß er mit einer Radfahrerin zusammen, die in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Die 66-jährige Frau erlitt durch den Zusammenstoß eine Beinfraktur. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Die Güntzelstraße war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme vom Hohenzollerndamm in Richtung Uhlandstraße in Höhe der Unfallstelle bis 16 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.