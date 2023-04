Passant beobachtet gefährliche Körperverletzung - Festnahme

Nr. 0540

Der Geistesgegenwart eines Passanten ist es zu verdanken, dass ein tatverdächtiger Mann nach einer Körperverletzung gestern Abend in Mitte festgenommen werden konnte. Der 43-Jährige beobachtete bei einem Spaziergang gegen 21.20 Uhr am Hackeschen Markt, wie ein Mann im SB-Bereich einer Bank mehrmals gegen den Kopf eines auf dem Fußboden liegenden Mannes trat, dann von dem Liegenden abließ und den Vorraum des Geldinstituts verließ. Der Zeuge alarmierte die Polizei und folgte dem Tatverdächtigen. Wenig später eintreffende Kräfte des Polizeiabschnitts 56 nahmen aufgrund der Hinweise des Passanten den 39-Jährigen in der Großen Hamburger Straße fest. Der verletzte 69-Jährige, der bisher nicht ansprechbar war, wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte mit Verletzungen am Kopf, insbesondere im Gesicht, in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll für den Senior nicht bestehen. Der Festgenommene wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme für die weiteren Ermittlungen einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Er soll heute einem Richter oder einer Richterin zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.