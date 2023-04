Unfall mit Fahrerflucht

Nr. 0538

Heute Morgen wurde ein Mitarbeiter der Stadtreinigung bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf angefahren und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin kurz nach 7 Uhr auf der Britzer Straße in Richtung Mohriner Allee. Das Auto geriet aus bisher nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Lkw. Beim Zurücklenken auf den korrekten Fahrstreifen wurde die 57-jährige Reinigungskraft beim Säubern in der Nähe einer Mittelinsel auf der Fahrbahn angefahren und stürzte. Der Fahrer bzw. die Fahrerin fuhr ohne anzuhalten in Richtung Mohriner Allee davon. Der Mitarbeiter der Stadtreinigung erlitt Verletzungen im Hüftbereich und an der Schulter. Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (City) übernommen.