Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0536

Gestern Abend kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem Kradfahrer, bei dem der zuletzt Genannte verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto auf der Straße 15 unterwegs. Als der Autofahrer nach links auf die Josef-Orlopp-Straße bog, kam ihm ein 31-jähriger Kradfahrer entgegen, der die Josef-Orlopp-Straße in Richtung Siegfriedstraße befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Mann eine Gefahrenbremsung ein, stürzte dabei und rutschte mit seinem Motorrad gegen das Auto. Er erlitt Schürfwunden am rechten Bein und wurde mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl der Wagen als auch das Krad wurden beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund 30 Minuten lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).