Brand an Auto gelegt – Festnahme

Nr. 0531

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Brandstiftung an einem Pkw nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen beobachtete ein Zeuge gegen 3.15 Uhr in der Klausdorfer Straße eine Person, die sich augenscheinlich an einem geparkten Wagen zu schaffen machte. Anschließend habe er Flammen unter dem Fahrzeug wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten einen 40-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich feststellen und festnehmen. Das Feuer an dem Pkw erlosch von allein, es entstand durch die Hitzeeinwirkung jedoch Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.