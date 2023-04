Einbruch mittels Videoüberwachung beobachtet – vier Festnahmen

Nr. 0530

Polizisten nahmen vergangene Nacht vier Männer in Frohnau fest. Nach bisherigen Feststellungen bemerkte eine 42-Jährige, wie mehrere Unbekannte in ihr Wohnhaus an der Münchener Straße einbrachen. Den Einbruch beobachtete sie über die installierte Videoüberwachung und alarmierte die Polizei zum Ort. Die eingetroffenen Einsatzkräfte nahmen daraufhin zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren in einem in unmittelbarer Nähe geparkten Transporter fest. Die Besatzung eines zur Unterstützung angeforderter Polizeihubschraubers lokalisierte auf dem Gelände einer nahegelegenen Schule zwei weitere Tatverdächtige. Einsatzkräfte auf dem Boden nahmen die beiden mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 21 und ebenfalls 22 Jahren schließlich auch fest. Anschließend brachten sie die vier mutmaßlichen Rechtsbrecher in einen Polizeigewahrsam, wo sie nach jeweiligen erkennungsdienstlichen Behandlungen der Kriminalpolizei überstellt wurden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls dauern an.