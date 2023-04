Mit der Wärmebildkamera aufgespürt – Raser festgenommen

Nr. 0529

Polizisten nahmen gestern Nacht einen Mann in Schöneiche im Landkreis Oder-Spree fest. Gegen 3 Uhr bemerkten die Beamten auf dem Fürstenwalder Damm einen Wagen, dessen Heck beim Abbiegen auf die Dahlwitzer Landstraße ausbrach. Auf der Schöneicher Landstraße hielten sie auf Höhe des Mercedes des Fahrers an, der bereits ausgestiegen war und sich mit einem anderen Mann unterhielt, um ihn und den Wagen verkehrsrechtlich zu überprüfen. Eine Atemalkoholmessung bei dem 36-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,0 Promille. Der Mann gab nun vor, seine Personaldokumente und die Fahrzeugpapiere aus dem Wagen zu holen. Stattdessen stieg er in den Mercedes, startete den Motor und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der Schöneicher Landstraße in Richtung Schöneiche. Dort verloren die Beamten, die die Verfolgung aufgenommen hatten, ihn zunächst aus den Augen. Kurze Zeit später fanden sie den Wagen jedoch auf der Ahornstraße, offenstehend am rechten Fahrbahnrand. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers suchte nun die nähere Umgebung des Standortes ab und konnte mit Hilfe der an Bord befindlichen Wärmebildkamera eine Wärmesignatur in der Nähe lokalisieren. Die Einsatzkräfte auf dem Boden nahmen den Mann fest, der sich unter einem Busch versteckt hatte. Weitere Ermittlungen zu dem 36-Jährigen ergaben, dass er zudem bereits wegen zweier gegen ihn vorliegender Haftbefehle gesucht wurde. Zu einer Blutentnahme brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus. Von dort in einen Polizeigewahrsam. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Rauschmitteleinwirkung sowie des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.