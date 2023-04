Pizzaboten mit Waffe bedroht – SEK im Einsatz

Nr. 0528

Wegen einer Bedrohung mit einer Schusswaffe alarmierte ein Zeuge die Polizei gestern Abend nach Tempelhof. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 57-jährige Tatverdächtige gegen 22 Uhr einen Pizzaboten mit einer Waffe bedroht haben, der ihr gerade eine Pizza zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Wilhelm-Straße liefern wollte. Der 38-jährige Mann ergriff daraufhin die Flucht und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau kehrte unterdessen in ihre Wohnung zurück. Mit einem durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchungsbeschluss drangen Spezialeinsatzkräfte kurze Zeit später in die Wohnung der Frau ein und nahmen sie fest. Dabei fanden sie dort eine Schreckschusswaffe mit über 50 Patronen und stellten sie sicher. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei der 57-Jährigen ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Rettungskräfte brachten Sie in ein Krankenhaus, wo sie einem Psychiater vorgestellt und stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).