Einsatzwagen der Polizei bei Verkehrsunfall auf die Seite gekippt

Nr. 0527

Bei einer Einsatzfahrt ereignete sich gestern Mittag in Charlottenburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzwagen der Polizei und einem Pkw. Gegen 13 Uhr war die Besatzung des Einsatzwagens einer Einsatzhundertschaft zu einer ausgelösten Alarmanlage in einem Geschäftshaus am Kurfürstendamm unterwegs. Dazu schaltete der Kraftfahrer des Wagens Blaulicht und Martinshorn ein und fuhr vom Hardenbergplatz kommend auf die Kreuzung Hardenbergplatz/Hardenbergstraße bei für ihn rot leuchtender Ampel. Gleichzeitig fuhr ein 65-Jähriger mit einem Opel auf der Hardenbergstraße in Richtung Budapester Straße bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich hinein. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der Einsatzwagen durch die Wucht des Aufpralls auf die linke Seite kippte und liegen blieb. Rettungskräfte brachten die insgesamt acht Polizistinnen und Polizisten zu ambulanten und den 65-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Atemalkoholmessungen bei den beiden Kraftfahrern ergaben jeweils einen Wert von 0,0 Promille. Zu den Rettungsmaßnahmen, den Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich bis gegen 17.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).