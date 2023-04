Frau nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 0526

Vorgestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Brand nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 15.50 Uhr zum Ausbruch eines Feuers in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hanns-Eisler-Straße. Die ein gesetzten Brandbekämpfer der Feuerwehr konnten eine 63-jährige Frau, bei der es sich um die Mieterin der Wohnung handelte, nur noch tot bergen. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.