Nr. 0525

Bislang Unbekannte beschädigten ein Parteibüro in Marzahn. Gegen 19 Uhr des 8. April 2023 stellte ein 20-jähriger Anrufer mehrere mit Farbe hingeschmierte Parolen an den Schaufenstern des Büros an der Krummenseer Straße fest und alarmierte die Polizei zum Ort. Auch stellte der Anzeigende fest, dass das Türschloss manipuliert wurde, sodass es sich nicht mehr schließen ließ. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.