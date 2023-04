Jugendlicher nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0522

Nach einem Verkehrsunfall in Kaulsdorf kam ein Jugendlicher gestern Nachmittag zur stationären Behandlung in eine Klinik. Nach den Aussagen der Beteiligten rannte der 15-Jährige gegen 14.30 Uhr zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn der Chemnitzer Straße. Dabei wurde er von dem Wagen eines 52-Jährigen erfasst, der in Richtung Alt-Kaulsdorf unterwegs war. Der Teenager prallte zunächst gegen die Frontscheibe und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Mit dem Verdacht eines Beckenbruchs sowie mehreren Risswunden an einer Hand brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Auch der Autofahrer ließ sich ambulant versorgen, da er unter dem Eindruck des Geschehenen stand. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.