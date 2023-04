Bei Verkehrsunfall gestürzt und verletzt

Nr. 0521

Eine Schlüsselbeinfraktur, ein Schädel-Hirn-Trauma und diverse Schürfwunden zog sich gestern Nachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Marzahn zu. Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 20-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto im linken Fahrstreifen der Allee der Kosmonauten unterwegs. Als sie in die rechte Fahrspur wechselte, übersah sie den Kradfahrer. Durch dessen Vollbremsung verlor der 41-Jährige die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.