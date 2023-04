Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Nr. 0513

Vergangene Nacht kam es im Ortsteil Buch zu einem sogenannten Alleinunfall, bei dem ein 28-Jähriger und sein 19 Jahre alter Begleiter verletzt wurden. Kurz zuvor, gegen 22.30 Uhr, saßen die beiden noch in einem Fahrzeug, welches der Ältere aus Richtung Schönerlinder Chaussee kommend in Richtung Karower Chaussee lenkte. Dabei soll er gemäß späterer Zeuginnen- und Zeugenaussagen bereits mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Wenige Hundert Meter vor dem S-Bahnhof Buch verlor der Fahrer dann die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit einer Mittelinsel. In der Folge prallte das Auto noch gegen einen Lichtmast sowie eine Ampel und kam letztlich im Kreuzungsbereich Wiltbergstraße Ecke Röbelweg zum Stehen. Als mehrere Zeugen den jungen Männern zur Hilfe eilten, ergriff der 28-Jährige die Flucht. Sein Beifahrer blieb am Unfallort zurück und wurde bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte bereits von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Da mit Blick auf den erheblich beschädigten Unfallwagen nicht auszuschließen war, dass sein Bekannter schwer verletzt sein könnte und dringend Hilfe benötigt, wurde für die Nahbereichsabsuche auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt – mit Erfolg! In einem nahegelegenen Garten konnte der Fahrzeugführer, der mehrere Verletzungen an Kopf und Arm aufwies und zudem über Kopf- und Nackenschmerzen klagte, festgestellt werden. Weil die von ihm freiwillig abgegebene Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,8 Promille ergab, folgte die Anordnung einer Blutentnahme. Zum Sachverhalt selbst ließ sich der 28-Jährige nicht ein und bestritt, den Wagen gelenkt zu haben. Über einen Führerschein verfügt er nicht. Genau wie der 19-Jährige kam auch er vorsorglich in ein Krankenhaus, in welchem er hingegen stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen, im Rahmen derer nun auch ein technisches Gutachten des sichergestellten Fahrzeugs erstellt wird, hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.