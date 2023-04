Taxifahrer nach Angriff verstorben - Zeugen gesucht

Nr. 0512

Heute Morgen kam es in Grunewald zu einem Angriff auf einen Taxifahrer. Kurz vor halb neun erfolgte die Attacke auf den 49-Jährigen in der Brahmsstraße, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann kam in eine Klinik, in welcher er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls hatten noch Erste Hilfe geleistet sowie die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert. Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu den oder dem geflüchteten Tatverdächtigen sowie den Hintergründen der Tat übernommen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu deren Ablauf machen?

Wer kann Hinweise zu den/dem geflüchteten Tatverdächtigen sowie den Fluchtwegen geben?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 911222 oder eine andere Polizeidienststelle entgegen.