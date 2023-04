Obdachloser Mann attackiert

Nr. 0511

Gestern Abend wurde ein Mann in Spandau von drei Unbekannten verletzt und dabei gefilmt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 31-jährige Obdachlose gegen 20.10 Uhr im U-Bahnhof Rathaus Spandau von drei augenscheinlich Jugendlichen geschlagen und getreten. Währenddessen soll ein viertes Gruppenmitglied die Tat gefilmt haben und anschließend geflüchtet sein. Als die anderen drei Tatverdächtigen den U-Bahnhof verließen, folgte der Verletzte ihnen zum Ausgang und hielt einen von ihnen fest. Daraufhin attackierten ihn die beiden anderen erneut und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 31-Jährige erlitt eine Platzwunde sowie Schwellungen im Gesicht. Er wurde nach einer Erstversorgung am Tatort von der Besatzung eines Rettungswagens zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).