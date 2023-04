Raub im Kiosk – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 0506

Gestern Morgen wurde ein Mann festgenommen, nachdem er einen Kiosk in Staaken überfallen hatte. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich der 29-Jährige kurz nach 8 Uhr hinter den Verkaufstresen des Kiosks im Magistratsweg, drängte den 73-jährigen Inhaber in einen Nebenraum und entnahm schließlich Geld aus der Kasse. Das Geld packte er, gemeinsam mit weiteren Waren, in eine mitgebrachte Tasche und flüchtete mit dieser zu Fuß. Der 73-Jährige blieb unverletzt. Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder der Direktion 2 nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen auf seiner Flucht fest und übergaben ihn dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 2 (West). Der Mann steht im Verdacht, in der jüngeren Vergangenheit ähnlich gelagerte Taten in Spandau begangen zu haben. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.