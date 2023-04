Mitbewohner lebensbedrohlich mit Messer verletzt

Nr. 0505

Polizei und Rettungskräfte wurden heute Morgen zu einer Wohngemeinschaft in Westend alarmiert. Als die Einsatzkräfte in dem Mehrfamilienhaus in der Heerstraße eintrafen, kam ihnen aus einer Wohnungstür im Hochparterre ein 45-Jähriger entgegen, den wenig später die Kräfte als Tatverdächtigen festnahmen. Nach den ersten Ermittlungen und Angaben des Festgenommenen soll er gegen 8.10 Uhr in der Wohnung mit seinem 50-jährigen Mitbewohner in einen verbalen Streit geraten sein, in dessen Folge der Jüngere den Älteren mit einem Messer im Brustbereich verletzte. Alarmierte Rettungskräfte fanden den Verletzten in einem Raum der Wohnung vor. Der Gesundheitszustand verschlechterte sich während der ersten Hilfsmaßnahmen, so dass der 50-Jährige reanimiert werden musste. Er wurde mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben, die die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und der gefährlichen Körperverletzung übernommen hat.