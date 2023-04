Jugendlicher von Straßenbahn erfasst

Nr. 0504

Gestern Abend wurde ein 16-jähriger Fußgänger in Weißensee von einer Straßenbahn erfasst und verletzt. Gegen 21 Uhr überquerte der Jugendliche mit drei weiteren Personen die Hansastraße. Nachdem die Vierergruppe den Haltestellenbereich der Station „Stadion Buschallee“ erreicht hatte, lief der 16-Jährige weiter und übersah beim Überqueren der Gleise die von rechts kommende Straßenbahn der Linie M4. Trotz sofort eigeleiteter Gefahrenbremsung kam die Tram nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste den Jugendlichen. Er wurde vor eine gegenüber bereits haltende Straßenbahn geschleudert und erlitt dabei Verletzungen am Schlüsselbein und der Lunge, diverse Prellungen und ein Schädelhirntrauma, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der 63-jährige Straßenbahnfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Erlebten und wurde aufgrund dessen in einem Rettungswagen versorgt. Der Straßenbahnverkehr wurde für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.