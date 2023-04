Quartett nach versuchtem Autodiebstahl geschnappt

Nr. 0499

In der vergangenen Nacht wurde ein Bürger auf einen versuchten Diebstahl eines Fahrzeugs in Schmöckwitz aufmerksam und alarmierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der 65-Jährige gegen 0.20 Uhr zwei Männer dabei, wie sie nach mehreren erfolglosen Versuchen einen Transporter in der Rohrwallallee starteten, in ein anfahrendes Auto einstiegen und in Richtung Adlergestell flüchteten. Auf dem Weg zum Einsatzort kam den alarmierten Polizeikräften das Fluchtfahrzeug mit vier Insassen entgegen. Der Wagen und das darin gefundene Werkzeug wurden sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 25 Jahren sowie ein 38-Jähriger und ein 50-Jähriger wurden festgenommen und dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übergeben.