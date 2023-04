Nr. 0498

Heute früh versuchten zwei unbekannte Täter einen Geldautomaten in Marienfelde zu sprengen. Gegen 4 Uhr begaben sich die beiden Personen in den Vorraum einer Bankfiliale in der Malteserstraße und manipulierten das Gerät mit einer momentan noch unbekannten explosiven Substanz, um es zu öffnen. Das Vorhaben gelang jedoch nicht, sodass kein Geld erbeutet werden konnte. Das Duo entkam unerkannt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.