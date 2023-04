Festnahme einer mutmaßlichen Diebesbande

Nr. 0497

Heute früh nahm eine Funkwagenbesatzung des Polizeiabschnitts 27 in Moabit eine mutmaßliche Bande von Fahrzeugdieben fest. Gegen 4 Uhr konnten die drei Männer in der Quitzowstraße mit entsprechenden Tatwerkzeugen aufgegriffen werden. Im Umkreis weiterer dortig geparkter Autos konnten zusätzliche, zur Entwendung von Katalysatoren geeignete Werkzeuge, vorgefunden werden. Die betreffenden Tatmittel wurden zu Beweiszwecken sichergestellt. Die Tatverdächtigen im Alter von 18, 23 und 25 Jahren kamen in einen Polizeigewahrsam und wurden für das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 27 eingeliefert, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.