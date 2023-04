Raub in einem Kiosk

Nr. 0496

Heute Morgen überfiel ein Unbekannter einen Kiosk in Wilhelmstadt und flüchtete mit dem erbeuteten Geld. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 8.30 Uhr einen Kiosk in der Sandstraße und wies zuerst eine Kundin dazu an, sich in einen Nebenraum zu begeben. Danach ging der Tatverdächtige hinter den Verkaufstresen und versuchte die Kasse mithilfe einer Schere zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, forderte er eine 63-jährige Angestellte zum Öffnen der Kasse auf. Als die Frau der Forderung nachkam, entnahm der Tatverdächtige das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 63-Jährige und die Kundin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 (West).